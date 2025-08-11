Société

Voici à quoi ressemble le nouveau parking souterrain d’Agadir

Une des artères du nouveau parking souterrain d'Agadir. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 11/08/2025 à 10h36

VidéoLa ville d’Agadir s’est dotée d’un parking souterrain de dernière génération, situé rue de l’Exposition, en plein centre-ville, face à la Chambre de commerce, d’industrie et de services. Avec une capacité de plus de 400 véhicules, ce projet vise à désengorger les aires de stationnement saturées de la zone touristique.

Un nouvel équipement vient renforcer les infrastructures d’Agadir. Le parking souterrain, inauguré récemment, s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI sur la place Al Amal le 4 février 2020.

L’ouvrage, composé de deux niveaux en sous-sol, est doté d’équipements modernes et de systèmes technologiques avancés, destinés à améliorer la qualité du service et à hisser les parkings de la ville au niveau des standards d’une «smart city».

Pour Abdallah Boulghmair, vice-président du conseil communal d’Agadir, il s’agit d’un parking «à la fois moderne sur le plan technique et novateur en matière de gestion», idéalement situé entre deux axes majeurs de la ville: l’avenue Hassan II et l’avenue Moulay Abdellah, tous deux soumis à une forte pression, tant en circulation qu’en demande de stationnement.

«Ce parking tombe à point nommé, en pleine saison estivale, alors que la ville accueille un grand nombre de visiteurs marocains et étrangers. Il va non seulement absorber une partie de la pression automobile, mais aussi contribuer à dynamiser l’activité économique des commerces situés sur ces deux artères», précise-t-il. Il rappelle également que, pour l’instant, tous les parkings publics d’Agadir sont gratuits.

مرآب جديد بأكادير بطاقة استيعابية تفوق 400 سيارة

Les habitants, eux, accueillent le projet avec enthousiasme. «Nous avions un réel problème de stationnement sur l’avenue Hassan II, aussi bien pour les résidents que pour les visiteurs. Ce parking résout la situation et embellit la zone. Nous espérons que le même effort sera fait dans le quartier balnéaire, où le manque d’aires de stationnement se fait cruellement sentir», témoigne Jamal Bahi, résident de la ville.

Avec une capacité de 402 véhicules répartis sur deux niveaux, l’infrastructure devrait répondre aux besoins non seulement des riverains et des visiteurs, mais aussi des professionnels, souvent confrontés au manque d’emplacements pour leurs clients.

Lire aussi : Rabat: un nouveau parking souterrain en chantier au quartier de l’Agdal

Des acteurs économiques soulignent toutefois l’importance d’un entretien régulier et d’une gestion efficace pour éviter les dégradations, un écueil déjà constaté sur d’autres projets similaires. La balle est désormais dans le camp de la municipalité, qui devra assurer le bon fonctionnement et la durabilité de ce nouvel équipement.

Ce parking vient compléter celui de l’avenue Al Inbiaat, donnant sur l’avenue Mohammed V en direction de la zone touristique, également intégré au Programme de développement urbain 2020-2024.

Par M'hand Oubarka
Le 11/08/2025 à 10h36
#parking souterrain#Agadir#Automobile#Développement#Urbanisme#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: le quartier populaire d’El Akkari en pleine rénovation

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat se dote d’un nouvel espace vert près du stade Moulay Abdellah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Images des travaux de construction d’un nouveau parking souterrain à Rabat-Agdal

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir décrète la gratuité des parkings: entre soulagement des usagers et résistances

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
3
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
4
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
5
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
6
Traité d’amitié maroco-algérien de 1972: la trahison d’Alger documentée par les archives françaises
7
Algérie: les appels à organiser des manifestations de rue paniquent le régime
8
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
Revues de presse

Voir plus