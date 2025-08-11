Voici à quoi ressemble le nouveau parking souterrain d’Agadir

Un nouvel équipement vient renforcer les infrastructures d’Agadir. Le parking souterrain, inauguré récemment, s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI sur la place Al Amal le 4 février 2020.

L’ouvrage, composé de deux niveaux en sous-sol, est doté d’équipements modernes et de systèmes technologiques avancés, destinés à améliorer la qualité du service et à hisser les parkings de la ville au niveau des standards d’une «smart city».

Pour Abdallah Boulghmair, vice-président du conseil communal d’Agadir, il s’agit d’un parking «à la fois moderne sur le plan technique et novateur en matière de gestion», idéalement situé entre deux axes majeurs de la ville: l’avenue Hassan II et l’avenue Moulay Abdellah, tous deux soumis à une forte pression, tant en circulation qu’en demande de stationnement.

«Ce parking tombe à point nommé, en pleine saison estivale, alors que la ville accueille un grand nombre de visiteurs marocains et étrangers. Il va non seulement absorber une partie de la pression automobile, mais aussi contribuer à dynamiser l’activité économique des commerces situés sur ces deux artères», précise-t-il. Il rappelle également que, pour l’instant, tous les parkings publics d’Agadir sont gratuits.

مرآب جديد بأكادير بطاقة استيعابية تفوق 400 سيارة

Les habitants, eux, accueillent le projet avec enthousiasme. «Nous avions un réel problème de stationnement sur l’avenue Hassan II, aussi bien pour les résidents que pour les visiteurs. Ce parking résout la situation et embellit la zone. Nous espérons que le même effort sera fait dans le quartier balnéaire, où le manque d’aires de stationnement se fait cruellement sentir», témoigne Jamal Bahi, résident de la ville.

Avec une capacité de 402 véhicules répartis sur deux niveaux, l’infrastructure devrait répondre aux besoins non seulement des riverains et des visiteurs, mais aussi des professionnels, souvent confrontés au manque d’emplacements pour leurs clients.

Lire aussi : Rabat: un nouveau parking souterrain en chantier au quartier de l’Agdal

Des acteurs économiques soulignent toutefois l’importance d’un entretien régulier et d’une gestion efficace pour éviter les dégradations, un écueil déjà constaté sur d’autres projets similaires. La balle est désormais dans le camp de la municipalité, qui devra assurer le bon fonctionnement et la durabilité de ce nouvel équipement.

Ce parking vient compléter celui de l’avenue Al Inbiaat, donnant sur l’avenue Mohammed V en direction de la zone touristique, également intégré au Programme de développement urbain 2020-2024.