Agadir décrète la gratuité des parkings: entre soulagement des usagers et résistances

Les habitants et les visiteurs d’Agadir ont accueilli avec satisfaction l’annonce de la gratuité des parkings relevant de la juridiction de la commune. Toutefois, des difficultés entravent sa mise en œuvre, en raison entres autres du comportement de certains gardiens qui continuent d’exiger illégalement des paiements de la part des automobilistes.

Fadwa, résidente d’Agadir, témoigne: «Les habitants comme les visiteurs l’attendaient avec impatience, surtout avec la forte affluence touristique».

Cependant, elle souligne que le véritable problème aujourd’hui réside dans l’application concrète de cette gratuité. «Certains individus contraignent ouvertement les automobilistes à payer des frais de stationnement dans les parkings de la ville, tandis que d’autres préfèrent se cacher pour ne réclamer l’argent qu’au moment du départ des usagers, sans aucune base légale». Elle appelle ainsi les autorités locales à intervenir pour mettre fin à des dérives illégales qui ternissent l’image de la ville.

De son côté, Mustapha Mershouki, un acteur de la société civile à Agadir, a appelé les autorités compétentes à activer les commissions de contrôle et à sanctionner les contrevenants pour faire de ces sanctions un exemple dissuasif. «L’enjeu aujourd’hui est de réguler le secteur et de moraliser ses intervenants afin d’éviter les tensions avec les citoyens», a-t-il souligné. Selon lui, de nombreux gardiens manquent de formation et de moyens de communication, ce qui les empêche d’adopter une attitude courtoise qui inciterait les citoyens à payer sereinement.

Il a précisé que la gratuité doit être constamment suivie par les différents acteurs, jusqu’à nouvel ordre ou l’établissement d’un nouveau modèle d’exploitation. Ce dernier devra respecter un cahier des charges précis pour préserver la réputation de la ville et de ses habitants. L’objectif est de renforcer l’image d’Agadir en tant que capitale touristique du royaume.

Pour sa part, Abdellah Boulghmayr, vice-président du conseil communal d’Agadir, a précisé que la ville œuvre à la diffusion de cette gratuité par divers moyens, notamment à travers les médias, des panneaux d’affichage installés dans les parkings, ainsi que des écrans électroniques intelligents, en particulier dans la zone touristique. «La commune assume pleinement ses responsabilités et s’efforce d’appliquer concrètement cette décision dans la limite de ses moyens et des prérogatives que lui accorde la loi», affirme t-il.

Le président de la commission de la circulation et du transport a également appelé les citoyens à coopérer avec la commune en signalant aux autorités les infractions. Il a réaffirmé que les parkings restent gratuits jusqu’à nouvel ordre, en attendant la mise en œuvre d’un nouveau modèle de gestion qui sera communiqué en temps voulu. Ce nouveau système sera innovant et plus développé.