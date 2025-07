Agadir: remède aux embouteillages, la rocade nord-est est presque prête

Agadir connaît une nouvelle dynamique en matière de transport urbain. La rocade nord-est, inaugurée en février 2020 en présence du roi Mohammed VI, a permis d’alléger les embouteillages, d’accélérer les trajets et de favoriser un développement économique local. Un chantier salué, bien que la dernière portion du tracé reste inachevée. Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le souverain le 20 février 2020 sur la place Al Amal. Il a profondément modifié les conditions de circulation dans la capitale du Souss, en réduisant les bouchons, notamment en période estivale et aux heures de pointe.

«Cette voie a grandement contribué à désengorger les axes les plus fréquentés de la ville», déclare Hassan Abou Mahassin, secrétaire régional du syndical démocratique des transports dans la région du Souss-Massa (secteur des taxis). «La circulation est devenue plus fluide, ce qui se ressent au quotidien», ajoute-t-il.

Selon ce représentant syndical, la mise en service de la route a aussi soulagé les professionnels du transport. «Les retards de livraison ont été réduits, les déplacements sont plus rapides et plus sûrs», affirme-t-il. Il souligne également que cette amélioration s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation des infrastructures, portée par la volonté royale.

La voie périphérique a engendré un véritable regain d’intérêt pour les zones qu’elle traverse. «Les prix de l’immobilier ont grimpé le long de la voie, et certains quartiers comme Hay Mohammadi, Azrou à Aït Melloul ou encore Drarga connaissent un nouveau souffle économique», confirme Abou Mahassin.

Les travaux de la dernière tranche de la rocade nord-est à Agadir sont bientôt terminés. (M.Oubarka/Le360)

Outre les bénéfices locaux, l’infrastructure connecte Agadir à des points névralgiques. Elle longe notamment le stade Adrar, relie la ville à l’aéroport international Al Massira, et assure la jonction avec la RN11, l’autoroute Agadir-Marrakech, ainsi que la voie express vers Taroudant. «Pour nous, chauffeurs de poids lourds, cette route est devenue incontournable», témoigne Oussama Aït Hamid, chauffeur professionnel. «Elle réduit considérablement les délais et nous permet d’éviter le centre-ville pour rejoindre le port ou prendre la route d’Essaouira», précise-t-il.

Le projet a nécessité plus de 100 milliards de centimes d’investissement, selon les données recueillies par Le360. Il comprend trois passages souterrains, deux ouvrages d’art et plus de 24 kilomètres de voirie.

Co-financé par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil régional Souss-Massa et la commune d’Agadir, le projet a également mobilisé plus de 15 entreprises marocaines et généré de nombreux emplois directs et indirects.

Malgré ces avancées, les habitants et professionnels espèrent la réalisation rapide de la dernière tranche, entre le rond-point Abaraz au quartier Hay Mohammadi et la route d’Anza. «Ce tronçon est crucial pour finaliser la boucle et respecter les engagements du programme signé devant le Roi», insiste Oussama Aït Hamid. «Il faut aller jusqu’au bout», conclut-il.

En plus de ses apports en mobilité, le projet a un effet environnemental attendu. À terme, il interdira le passage des poids lourds par le centre-ville, réduisant ainsi les émissions polluantes et les nuisances sonores au cœur des pôles urbains.