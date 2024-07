Une rocade pour relier Agadir à Taghazout

Le ministère de l’Équipement, à travers la Direction provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique d’Agadir Ida-Outanane, a lancé l’étude de définition du prolongement de la rocade nord-est vers Taghazout. Le futur prolongement, indique le quotidien Les Inspirations Eco, s’inscrit dans le cadre du Programme de développement régional (PDR) au titre du mandat de 2024 à 2027 du Conseil régional Souss-Massa. Il «a été conditionné par la réalisation des études préalables en vertu d’une convention spécifique validée en janvier 2019 et révisée en juillet de la même année pour fixer le montage financier», lit-on.

Dans le détail, l’étude s’articulera autour de deux volets: une étude préliminaire et une autre de définition avec un délai d’exécution de quatre mois. L’ensemble des analyses et investigations à réaliser doivent faciliter la prise de décision au maître d’ouvrage.

Pour l’étude préliminaire, elle devra aboutir à la proposition d’un couloir dans lequel s’insérera le tracé de l’étude de définition. Ces solutions doivent être conçues en tenant compte des différents objectifs et de leur hiérarchisation ainsi que de l’importance et de la nature des contraintes rencontrées (géotechnique, géologie, topographie, hydrologie). «Outre l’aspect technico-économique, cette analyse devra intégrer l’aspect desserte et fonctionnalité, l’impact sur l’environnement et l’aménagement du territoire», lit-on encore.

L’étude de définition, elle, sera réalisée sur des fonds topographiques et fixera les conditions techniques et normatives de conception du tracé et des ouvrages particuliers avec la réalisation d’une reconnaissance des sites particuliers et conditions d’insertion particulières, notamment pour les extrémités du projet.

«À cela s’ajoutent les connexions et les raccordements aux réseaux, les sites de franchissement et les contournements d’agglomérations, les analyses de géologie et géotechnique tout en précisant la sismicité des régions traversées par le projet et leur vulnérabilité, l’analyse hydrologique et hydraulique ainsi que l’affinement du fuseau retenu en étude préliminaire et détermination, le cas échéant, de variantes locales de passage», explique Les Inspirations Eco.