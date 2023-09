Agadir: l’axe routier Est-Ouest fait peau neuve

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation de l’axe routier Est-Ouest d’Agadir touchent à leur fin. Ces travaux démarrés en 2021 ont nécessité une enveloppe budgétaire de 350 millions de dirhams. Sur une longueur de 10 kilomètres, l’axe routier relie la route nationale 10 à la route nationale 8 en passant par la route nationale 1.

Interrogé par Le360, Abdelaziz Asdaou, chargé du suivi et de la surveillance des travaux à la société de développement local Agadir Souss-Massa Aménagement, fait savoir que les travaux ont concerné l’aménagement d’espaces verts, le renforcement de l’éclairage public et l’élargissement de la route qui passe ainsi de deux à trois voies afin de fluidifier la circulation.

La réhabilitation de cet axe routier s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, qui entend faire de la ville un pôle économique majeur, équipé d’infrastructures de premier plan.

«Les travaux ont concerné également la construction d’espaces sportifs, de loisirs et de zones dédiées à la promotion de la lecture à proximité de l’Université Ibn Zohr et d’autres établissements. Ces travaux ont créé des emplois pour les habitants de la région et ont dynamisé l’économie locale», ajoute-t-il.

Egalement interrogé par Le360, Lahcen El Sahik, acteur associatif à Agadir rappelle qu’«avant son aménagement, cet axe routier était dans un état catastrophique. Il ne comptait que deux voies et manquait d’éclairage public, ce qui représentait un grand danger pour la sécurité des habitants des quartiers Tilila et Adrar. Aujourd’hui, cet axe routier est devenu une infrastructure qui répond aux normes requises grâce au Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024.»