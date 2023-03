Trambus d’Agadir: l’installation des stations de la Ligne 1 est en bonne voie

Les travaux d’équipement des stations de la première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) vont bon train, en ligne avec le planning prévisionnel établi par Agadir Mobilité, la Société de développement local (SDL) en charge du projet.

Les 35 stations de cette première ligne sont actuellement en voie de recevoir les différents équipements de confort et de sécurité, comme l’explique à Le360 Hassan Chaiai, responsable au sein de la SDL.

«Parmi les équipements que nous sommes en train d’installer au niveau des stations, on citera les abribus, qui protégeront les usagers des différents aléas climatiques. Pour les confectionner, nous avons opté pour des matériaux capables de résister aux taux d’humidité que connaît la ville, et nous nous sommes inspirés de la culture esthétique de la région dans le choix de leur design», indique notre interlocuteur.

Les stations sont également équipées de bancs pour les usagers, de poubelles à tri sélectif et de râteliers pour parquer les vélos. Des caméras de surveillance sont également installées afin d’assurer la sécurité des usagers et protéger l’ensemble des équipements des stations contre le vandalisme.

Le projet d’équipement des 35 stations de la première ligne de Trambus d’Agadir a mobilisé une enveloppe budgétaire de 64 millions de dirhams. Notre interlocuteur assure que «les travaux de la première ligne de Bus à haut niveau de service sont aujourd’hui arrivés à un taux d’avancement global de 60%».

Le projet de BHNS d’Agadir, baptisé Amalway, s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé par le roi Mohammed VI. Il revêt des dimensions socio-économiques et écologiques, en permettant aux habitants et aux visiteurs de la ville d’accéder à un mode de transport plus sûr et plus pratique, avec une meilleure qualité de service, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés.

Il convient de préciser que la première ligne de BHNS parcourt l’ensemble de la ville suivant un axe Nord-Sud-Est, reliant le Port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine, et desservant de nombreux pôles principaux comme le Centre administratif, l’Avenue Hassan II, Souk El Had, l’Avenue Hassan Ier, le Pôle universitaire, la Cité Al Houda, la Zone industrielle Tassila et le Centre de Tikiouine.