À Agadir, le marché Talborjt fait peau neuve

Le marché de Talbrojt fait peau neuve. Le réaménagement et la réhabilitation de ce centre commercial a nécessité une enveloppe budgétaire de 3,5 millions de dirhams. La réhabilitation de ce marché s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, qui entend faire de la ville un pôle économique majeur, équipée d’infrastructures de premier plan.

Dans une déclaration pour Le360, Abdallah Boulghmair, vice-président du conseil communal d’Agadir a fait savoir que la réhabilitation du marché a été réalisée aussi bien au sein du centre commercial que dans les zones de locaux qui l’entourent, tout en préservant l’architecture précédente du lieu, un site emblématique de la ville.

«Au sein du marché, l’installation électrique a été effectuée dans 40 magasins, notamment des magasins de boucherie, de fruits et légumes, de volaille, d’épicerie ou encore de fleurs. Le marché est équipé également d’une fontaine, et de chapiteaux qui protègent les commerçants des aléas climatiques», souligne le vice-président du conseil communal d’Agadir.

«Ce centre commercial crée de l’emploi et dynamise l’économie de la région. Aujourd’hui, il offre aux commerçants et marchands de meilleures conditions de travail et différents espaces de vente», explique-t-il tout en appelant les commerçants à préserver la propreté du marché.

À ce propos, Ibrahim Massani, membre de l’association du marché Talbrojt appelle tous les commerçants à ouvrir leurs locaux et reprendre leur activité au sein du marché, l’un des plus anciens de la ville.