Agadir: le Jardin Lalla Meryem fait peau neuve

Bonne nouvelle pour les Gadiris. Le jardin Lalla Meryem a ouvert ses portes au public après un chantier de réaménagement qui s’est étalé sur une durée de 8 mois. Nécessitant un budget global de 4,9 millions de dirhams, ce plan de rénovation a concerné une superficie totale avoisinant 1,3 hectare.

C’est ce que précise Meriem Sbaï, cheffe de projet à la SDL Souss-Massa Développement, dans une déclaration pour Le360. L’ensemble des espaces verts, tout comme le parcours piéton et l’aire de jeux ont été refaits à neuf de bout en bout.

Pour autant, les conducteurs du projet de rénovation ont su conserver le cachet authentique du jardin Lalla Meryem. Ainsi, le mobilier, dont la pergola historique, ainsi que l’éclairage ont été restaurés à l’identique en respectant les mêmes dimensions. «Le concept général de ce projet était de préserver le tracé historique réalisé par l’architecte français en 1966. C’est ainsi que les axes principaux ont été sauvegardés», souligne Nejoua Madrane, l’architecte en chef du projet.

«Le point fort de ce projet reste la place principale, avec la pergola historique et le carré d’Agadir, qui restitue les différents climats du Maroc: le climat méditerranéen, le climat continental et enfin le climat sec et aride du sud», poursuit notre interlocutrice.

Pour sa part, Abdellah Boulghamir, vice-président du conseil de la ville, affirme que ce jardin vient renforcer l’offre en parcs et en espaces verts au sein de la ville d’Agadir. «Les habitants ont soif de ce genre d’espaces», a affirmé le responsable communal, qui a tenu à préciser qu’à l’instar des autres espaces similaires d’Agadir, ce jardin va recourir à des eaux usées traitées pour ses besoins d’arrosage.