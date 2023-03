Nzaha et tanjia aux Jardins de la Menara, un dimanche pas comme les autres à Marrakech

C’est un secret de polichinelle. Les Marrakchis sont de grands adeptes et amateurs de «nzahas», ces fameuses sorties en plein air en famille.

Hier dimanche 19 mars, à quelques jours de l’arrivée du printemps et du ramadan, ils étaient nombreux, à camper dans les Jardins de la Ménara. L’occasion pour les enfants de se retrouver et de jouer ensemble.

Chants, danse et repas champêtre avec la fameuse tanjia au menu. Le must Have des Marrakchis pour réussir leur nzaha. Une vraie occasion de s’aérer l’esprit en s’offrant une grande bouffée d’oxygène tout en privilégiant les rencontres et le partage.

«Les Marrakchis adorent se réunir et partager des moments de joie avec leur famille, et leurs amis. Il y a même une ancienne tradition chez nous qui s’appelle daret et qui consiste en des réunions tournantes entre voisins, dans les foyers.

Une fois par semaine, un voisin ouvre les portes de sa maison, accueille les autres voisins et offre boissons et nourriture à tous les convives. Avec bien sûr la tanjia comme plat principal. Cette coutume a presque disparu et a été remplacée par ces sorties à l’extérieur» déclare ce père de famille pour le360.

Notre interlocuteur rappelle en passant, qu’en plus du célèbre site de la Menara, les familles et les voisins se réunissent aussi dans d’autres espaces en plein air où ils se donnent rendez-vous comme par exemple à Bab Jdid ou à l’avenue de France.