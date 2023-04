Casablanca: 13 millions de dirhams pour renforcer la sécurité dans les parcs et jardins

La Commune de Casablanca veut renforcer la sécurité au niveau de ses parcs, jardins et pépinières. Un appel d’offres a été lancé dans ce sens avec pour objectif d’assurer la surveillance et la protection des espaces verts dans les différents arrondissements de la ville pour un budget global de près de 13 millions de dirhams, apprend-on du cahier des prescriptions spécifiques (CPS) dudit appel d’offres.

Selon la même source, les services à fournir incluent le gardiennage, la surveillance et la sécurité des visiteurs, des infrastructures, des équipements et des espaces plantés dans les parcs et jardins. Conformément aux prescriptions du cahier des charges, les prestataires retenus devront mettre à la disposition de la Commune 173 agents, dont 53 maîtres-chiens.

Les agents de sécurité devront être présents 24h/24 et 7j/7, y compris les jours fériés. Ils devront intervenir avec respect, courtoisie et professionnalisme, en ramenant à l’ordre toute personne ne respectant pas les lieux ou le règlement. En cas d’actes de vandalisme ou de destruction, le prestataire devra sensibiliser les personnes concernées, puis les avertir. Si cela ne suffit pas, il devra faire appel aux services de la police nationale, souligne le même document.

En outre, le prestataire devra interdire l’accès aux parcs et jardins à tout type de véhicules, aux animaux non accompagnés et non attachés, ainsi qu’à tout type de bétail ou de troupeau.