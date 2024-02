Agadir: les travaux de la rocade Nord-Est avancent à un rythme soutenu

Les travaux de deux premières phases du projet de rocade Nord-Est de la ville d’Agadir, projet doté d’un budget de 105 millions de dirhams et employant quelque 95 personnes, avancent à un rythme soutenu. «Le projet progresse conformément aux attentes, avec un taux d’achèvement d’environ 35% pour l’installation technique au niveau de l’Oued Souss», explique d’emblée, dans une déclaration pour Le360, Abdelkebir Faris, le responsable des travaux.

«Le taux d’avancement de la seconde installation technique est de 65% et nous sommes confiants dans notre capacité à respecter le calendrier établi, avec l’objectif d’achever les travaux d’ici le mois de juin 2024», poursuit-il.

De son côté, Mohamed Elaouni, directeur provincial du département de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, déclare que «le projet a atteint 100% de ses objectifs pour les 17,6 kilomètres de routes et les trois passages souterrains».

«Ces réalisations incluent deux passages au niveau de l’autoroute urbaine, et un troisième à l’intersection de la rocade avec la route nationale n°11, pour un coût total d’environ 600 millions de dirhams. Elles témoignent de notre engagement envers le Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024», ajoute-t-il.

Le Programme de développement urbain de la ville comprend d’autres projets en cours de réalisation, notamment 7,6 kilomètres de voirie et deux installations techniques, représentant un investissement de 500 millions de dirhams. Les travaux restants, mobilisant un budget d’environ 700 millions de dirhams, concernent environ 13 kilomètres de routes, relatifs aux troisième et quatrième segments.

Le financement de ce projet a bénéficié de la contribution du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Industrie et du commerce, du ministère de l’Équipement et de l’Eau, de la région Souss-Massa et de la commune d’Agadir.

En termes d’impacts sociaux et économiques, le projet promet une transformation majeure pour Agadir. «Il contribuera à réduire la pollution en déviant les poids lourds du centre-ville. Il génère en plus de nombreuses opportunités d’emploi grâce à la participation de plus de 15 entreprises nationales», conclut Mohamed Elaouni.