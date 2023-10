Rocade Nord-Est et voie express: Agadir voit plus grand

Plus de quatre années après la signature du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, les projets structurants de la ville avancent bien. A commencer par les deux chantiers phares d’aménagement de la voie express urbaine, avec amélioration de son niveau de service, et de la voie de contournement Nord-Est.

Actuellement, un second avenant, d’une enveloppe de 1,4 milliard de dirhams, a été ajouté à la convention spécifique conclue, en mai 2020, pour la réalisation de ces deux chantiers, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans sa livraison du mardi 31 octobre.

«Cet avenant fait suite au premier, qui a été signé en avril 2022. De ce fait, le coût global de la convention initiale paraphée dans le cadre du PDU d’Agadir a atteint 2,6 milliards de dirhams, dont plus de 1,4 milliard pour la voie de contournement Nord-Est et 1,1 milliard pour la voie express urbaine», lit-on. Le montant initial arrêté lors de la signature du PDU d’Agadir s’élevait à 1,4 milliard de dirhams.

Cinq partenaires financiers sont concernés par le budget de ce second avenant. Il s’agit du ministère de l’Équipement et de l’Eau (450 millions de dirhams), du Conseil régional Souss-Massa (333 millions de dirhams), du ministère de l’Intérieur (251 millions de dirhams), du Conseil communal d’Agadir (238 millions de dirhams) et du ministère de l’Industrie et du Commerce (130 millions de dirhams). Les contributions de chaque participant sont étalées sur la période 2020-2024, dont plus de 642 millions de au titre des années 2023 et 2024.

Dans le détail, pour la Voie de contournement Nord-Est, longue de 25 kilomètres, il s’agit de la réalisation des études et des travaux de construction et d’aménagement des entrées de la ville d’Agadir, en conformité avec le plan des déplacements urbains.

Au total, quatre entrées sont concernées: celle en direction de la faculté de médecine et de pharmacie et la zone universitaire sur 1,9 km et celle reliant le quartier Al Qods avec la zone jouxtant le Grand stade sur 1,5 km. La troisième entrée est celle du complexe portuaire sur sept km et la quatrième relie la voie de contournement et la voie express au niveau du giratoire d’Abaraz sur 3 km.

«Il est question aussi de réaliser les études et les travaux de renforcement et de mise à niveau de la route nationale n°11 entre le giratoire du barreau Est-Ouest, la RN11 et la zone industrielle intégrée PIIA sur quatre km, à Drarga», précise Les Inspirations Eco.

En ce qui concerne la voie express, il est prévu d’en réaliser les études et les travaux d’aménagement à l’intérieur du ressort de la ville d’Agadir sur 20 km, notamment le tronçon de la route nationale n°1.