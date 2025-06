Agadir: les travaux de réaménagement de l’avenue des FAR avancent à grands pas

Le chantier de réaménagement de l’avenue des Forces armées royales (FAR) à Agadir se poursuit dans le cadre du Programme de développement urbain 2020-2024, lancé sous la présidence effective du Roi Mohammed VI.

Avec un taux d’avancement de 80 % sur la rive gauche et de 50 % sur la rive droite, ce projet structurant s’inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures urbaines d’Agadir. Long de 1.100 mètres pour une largeur de 11 mètres, cet axe majeur bénéficie d’une requalification complète, visant à en faire l’une des artères stratégiques de la ville, à la fois fluide, sécurisée et harmonisée aux standards de développement durable.

Le chantier ne se limite pas à la réfection de la chaussée. Il intègre également l’extension des canaux d’irrigation, indispensables pour l’entretien des espaces verts, ainsi que l’installation d’un système de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans cette zone à fort passage.

Des trottoirs élargis et modernisés

Les trottoirs, d’une largeur variable entre 4 et 6 mètres, sont recouverts de béton lavé et dotés d’un éclairage public moderne. Les travaux comprennent aussi la plantation d’arbres et d’autres aménagements paysagers qui participeront à l’embellissement de l’avenue et de tout le centre-ville.

Une transformation au service de la mobilité et de l’attractivité

Une fois achevée, la nouvelle configuration de l’avenue des FAR devrait fluidifier la circulation, améliorer les déplacements piétons et contribuer à renforcer l’attractivité touristique et urbaine d’Agadir. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de requalification de l’espace public, visant à faire de la capitale du Souss un pôle urbain moderne et durable.