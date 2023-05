Agadir: ouverture du premier parking souterrain intelligent, pour un budget de 90 millions de dirhams

Aziz Akhannouch, entouré de Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, et de Ahmed Hajji, Wali de la région, à Agadir.

Ce parking a été inauguré, jeudi 27 avril, en présence de Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et maire de la ville d’Agadir. Parking de nouvelle génération, ce projet a nécessité une enveloppe d’investissement de 90 millions de dirhams. Selon les explications de Bouchra Ferhi, directrice du parking dénommé Al Inbiaât, cette importante infrastructure a été érigée sur deux étages d’une capacité de 300 places chacun.

Ce parking dispose de deux entrées, l’une donnant l’Avenue Mohammed V et l’autre sur l’Avenue Hassan II, ce qui permet de fournir un meilleur service aux automobilistes surtout lors de la saison estivale, poursuit notre interlocutrice.

Le nouveau parking fait partie du Programme de développement urbain (PDU) couvrant la période 2020-2024, qui a été signé sous la présidence du roi Mohammed VI.

Mostafa Bouderka, premier vice-président du conseil communal de la capitale du Souss, nous a révélé que ce nouveau parking est ouvert, à titre gracieux, aux utilisateurs pendant un mois. Passé ce délai, le service coûtera 2 dirhams pour chaque heure de parking.

Pour le responsable, ce projet va participer à renforcer l’attractivité touristique de la ville et apportera davantage de sécurité pour les citoyens et leurs véhicules, étant doté de technologies de pointe pour le contrôle et la surveillance.