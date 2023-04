LGV Marrakech-Agadir : les travaux de reconnaissance bientôt lancés, pour un budget de 144 millions de dirhams

Le projet de la Ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) reliant Marrakech à Agadir est sur les rails. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux de reconnaissance géologique, hydrogéologique et géotechnique de l’infrastructure générale, des ouvrages d’art et des tunnels de cette liaison ferroviaire.

Ces travaux, nécessaires à l’étude préliminaire du projet, devraient être achevés en 16 mois, pour un coût global évalué à 144 millions de dirhams, comme le détaille le Cahier de clauses administratives particulières (CCAP) relatif à ce marché, consulté par Le360.

Les travaux de reconnaissance ont pour objectif de fournir toutes les informations nécessaires sur la nature géologique, hydrogéologique et géotechnique du site du projet. Dans le détail, ces travaux consisteront d’abord à élaborer un inventaire des données existantes, à réaliser des relevés géologiques de surface et une reconnaissance photogéologique.

Pour l’étude hydrogéologique, il sera également question de recueillir des informations sur les nappes et les caractéristiques hydrauliques des sols, ainsi que de répertorier les grottes et les rivières souterraines, et de connaître leur localisation et leur débit.

Il est à noter que l’ONCF avait déjà lancé, le mois dernier, un appel d’offres pour la réalisation des études de l’infrastructure générale, des installations terminales et de la politique de maintenance de la LGV Marrakech-Agadir, pour un budget de 120 millions de dirhams.

Lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, avait livré des détails techniques sur le projet d’extension de la Ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech puis Agadir. Ce dernier est divisé en deux lots, le premier concernant l’axe Kénitra-Marrakech, sur une distance de 390 kilomètres, et le second relatif à la liaison Marrakech-Agadir sur 239 kilomètres, le tout pour un coût global de 92 milliards de dirhams.