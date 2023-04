Agadir: à l’occasion de Aïd Al-Fitr, un petit-déjeuner collectif pour (re)créer du lien social

Quoi de mieux que de se réunir entre voisins pour célébrer une fête aussi symbolique que celle de Aïd Al-Fitr ? L’idée n’a pas échappé à un groupe de jeunes gadiris qui a organisé, ce samedi 22 avril 2023, un petit-déjeuner collectif au profit des habitants du quartier Bensegao.

«C’est une tradition que nous avons instaurée en 2013 et qui vient couronner l’initiative de ftours collectifs organisés tout au long du mois de ramadan. C’est un rendez-vous qui réunit aussi bien les familles que les personnes isolées du quartier», détaille pour Le360 Mohammed Marbou, membre du comité d’organisation de l’événement.

Il s’agit, selon ce dernier, d’une initiative «unique en son genre à l’échelle nationale», qui vise à promouvoir l’esprit solidaire parmi les jeunes du quartier. Elle vient couronner les efforts caritatifs qu’ils déploient tout au long du mois de ramadan.

L’autre objectif escompté par ces jeunes est de donner une image positive de leur quartier et véhiculer une culture de fraternité et d’entraide, poursuit Mohammed Marbou, qui se félicite de la réussite de ce petit-déjeuner, durant lequel les habitants du quartier ont partagé des plats traditionnels locaux et faits maison.

Tout en soulignant les efforts des jeunes du quartier pour la réussite de cet évènement, le jeune acteur associatif appelle à généraliser de telles initiatives dans d’autres quartiers d’Agadir, voire les autres régions du Royaume.