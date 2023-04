Aïd Al-Fitr: faible affluence des voyageurs à la gare routière Ouled Ziane de Casablanca

Généralement, à l’approche de l’Aïd Al-Fitr, les gares toutières sont prises d’assaut par les voyageurs désirant célébrer cette fête religieuse en famille. C’est ainsi une période très attendue par les transporteurs pour augmenter leurs recettes. Cependant, ce ne semble pas être le cas cette année à Casablanca. À la gare routière d’Ouled Ziane, les couloirs des guichets sont peu denses. L’affluence des voyageurs demeure, jusqu’à présent, faible, comme le confirment des professionnels, notamment des conducteurs d’autocars et des courtiers, interrogés par Le360.

«Contrairement aux années précédentes, la demande sur les billets est encore très faible et limitée. Comme vous voyez, les cars et les guichets sont quasiment vides. Les transporteurs attendent d’habitude cette période avec impatience pour augmenter leurs revenus. Cependant, ce n’est pas le cas cette année», déplore Redouane Saloum, secrétaire général de la Fédération marocaine des petites et moyennes entreprises de transport routier au Maroc.

Ce dernier attribue cette faible demande à l’inflation, qui s’est répercutée sur le pouvoir d’achat des familles. «Nous maintenons les mêmes prix, mais les effets de l’inflation sont palpables. Plusieurs familles, fragilisées par la hausse des prix, ne voyagent pas, par manque de moyens. Et tout comme les autres citoyens, nous sommes également touchés», ajoute-t-il.

Même son cloche du côté de Zouhair Ahmoutan, dirigeant d’une compagnie de transport routier de passagers, qui confirme que le trafic est très timide durant ces jours précédant l’Aïd Al-Fitr. «Jadis, les voyageurs venaient nombreux acheter leurs billets à l’avance. Et les réservations se multipliaient surtout durant les deux jours avant la fête. On ajoutait même des voyages supplémentaires. Mais cette année, nous constatons une faible demande en comparaison avec les précédentes», déplore-t-il.

Néanmoins, «malgré cette conjoncture difficile, nous veillons à ce que l’offre en termes de nombre de bus soit suffisante. Également, nous avons tout fait pour garder les mêmes tarifs», indique le transporteur, gardant espoir que les réservations se multiplient durant les dernières heures avant la fête religieuse.