Vacances de Aïd Al-Fitr: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Aïd Al-Fitr et les vacances qui l’accompagnent sont traditionnellement une période de trafic dense sur les routes marocaines. Dans un communiqué, Autoroutes du Maroc (ADM) indique qu’à cette occasion, l’ensemble du réseau autoroutier devrait connaître une circulation plus dense qu’à l’habitude le vendredi 21 avril, entre 15h et 22h, et le lundi 24 avril entre 16h et 22 heures.

Afin d’éviter les désagréments et autres retards, le concessionnaire autoroutier recommande par conséquent aux automobilistes d’organiser au préalable leur voyage, et de se renseigner en temps réel sur l’état du trafic via l’application mobile «ADM Trafic», téléchargeable gratuitement.

ADM demande aussi aux automobilistes de vérifier le solde restant sur leur «Pass Jawaz» et de procéder à sa recharge si besoin avant d’emprunter l’autoroute, et ce pour ne pas provoquer des bouchons au niveau des stations de péage.

Pour le reste, le communiqué cite les classiques conseils de sécurité adressés aux automobilistes, notamment de contrôler l’état général de leur véhicule avant de prendre la route (pneus, éclairage, liquides, etc), de respecter les limites de vitesse et la distance de sécurité, de faire preuve de vigilance dans les zones de brouillard ou de pluie, et de prendre des pauses sur les aires de repos toutes les deux heures.