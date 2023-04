Aïd Al-Fitr: la Blouza oujdia se modernise pour survivre

Jellaba, gandoura, caftan... le marché des tenues traditionnelles fleurit à l’approche de Aïd Al-Fitr dans les quatre coins du royaume. À Oujda, l’habit traditionnel par excellence est la Blouza, une tenue féminine typique de cette ville de l’Est marocain.

Le360 a rendu visite à Fatima Fizazi, une couturière qui a consacré sa vie à la préservation de cette tenue traditionnelle qui sublime depuis plusieurs décennies la silhouette des femmes de la région. Cette femme est à la tête, depuis 2017, d’une coopérative employant une douzaine de femmes, et qui s’est donné pour mission la perpétuation d’un héritage et d’un savoir-faire ancestral.

Pour se plier aux exigences de l’évolution de la mode, Fatima Fizazi dit œuvrer pour la modernisation de la Blouza, grâce à des coupes plus raffinées et des motifs contemporains, conjugués aux techniques de la broderie traditionnelle.

«À notre époque, on portait la Blouza même à la maison. Les nouvelles mariées nous commandaient plus de vingt tenues pour le grand jour. Aujourd’hui, nous nous devons d’être créatifs pour que les jeunes femmes continuent à porter la Blouza et préservent cet héritage qui nous rend fiers. », souligne-t-elle.