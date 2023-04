Tenues traditionnelles: à l’approche de l’Aïd El-Fitr, les ventes peinent à décoller

Les créateurs de mode et vendeurs de vêtements traditionnels ont connu des jours meilleurs. Cette année, à l’approche de l’Aïd El-Fitr, la demande sur les habits traditionnels est bien au-dessous de ses niveaux habituels. Dans les différents ateliers et magasins de Casablanca, une offre diversifiée et à tous les goûts est disponible, mais les djellabas, caftans, jebbas et jabadors risquent de ne pas trouver preneurs, s’inquiètent les professionnels.

«La demande est très faible», déplore Sophia Lahrichi, créatrice de mode traditionnelle. «Personne ne veut acheter des vêtements traditionnels cette année, à l’exception de certains clients fidèles», étaye-t-elle non sans amertume.

Même son de cloche chez sa collègue Zoubida Bourijat, qui indique que l’inflation s’est repercuté sur les habitudes d’achat des Marocains. «Les effets de la crise sont palpables, et tout comme les autres secteurs, nous sommes aussi touchés.»

Changement des habitudes

Alors que les consommateurs à revenu limité se passent généralement des vêtements traditionnels, considérés comme un luxe ou un produit secondaire, les catégories les plus aisées semblent désormais également impactées. «Même les clients qui avait auparavant l’habitude d’acheter 6 ou 8 ou 10 articles, n’en ont acheté cette année que 3 ou 4», indique Sophia Lahrichi.

Et Zoubida Bourijat de renchérir: «Après une longue absence, plusieurs de mes clientes sont de retour avec l’approche de l’Aïd. Néanmoins, contrairement aux années précédentes, où elles commandaient auparavant trois ou quatre tenues, cette année elles n’en achètent qu’une seule ou deux.»

Lire aussi : Inflation: le moral des Marocains au plus bas depuis 15 ans

Les deux créatrices expliquent qu’auparavant, plusieurs femmes préféraient porter différentes tenues durant chaque cérémonie de cette période de fête, mais cette année, plusieurs d’entre elles porteront une seule tenue, voire deux pour celles qui peuvent se le permettre.

A la recherche d’alternatives moins chères

Malgré l’affaiblissement de leur pouvoir d’achat, une grande partie de Marocaines tiennent tout de même à s’offrir une tenue traditionnelle à l’occasion de l’Aïd. Elles se tournent ainsi vers d’autres alternatives qui, bien que n’étant peut-être pas tout à fait à leur goût, coûtent moins cher. Cette année, c’est le coût qui détermine les tendances de mode.

«Ce qui est demandé cette année, c’est le moins cher», lance Sophia Lahrichi. Et c’est en fonction de ce critère primordial que les clientes choisissent leurs tenues. «Les modèles fabriqués avec la machine sont les plus demandés. Même quand la cliente demande une tenue travaillée à la main, elle insiste sur un modèle léger qui ne soit pas très chargé, car cela lui coûtera moins cher», étaye l’artiste.

Lire aussi : Inflation: à Casablanca, les ftours à l’extérieur ne font toujours pas recette

Pour réduire les coûts, les clientes se passent de broderies excessives, de strass, de perles, etc. C’est donc un style plus minimaliste qui s’impose: «Les gens demandent surtout des tenues qui ne sont pas chères. C’est généralement des djellabas simples, des kimonos, des jabadors... Même au niveau du style de la broderie, par exemple, ce sont les moins chères qui sont recherchées, comme la randa ou le zwak al moalem», détaille Zoubida Bourijat.

Face à ce changement, les créateurs de mode s’adaptent. «Nous avons essayé d’introduire beaucoup de nouveautés pour répondre aux attentes des clients. Nous proposons cette année différents modèles plus simples et légers», indique Ghita Zarhouni, également créatrice de mode. «Cette année, les clients demandent surtout des ensembles ou des djellabas plus modernes et pratiques», explique-t-elle. Notons qu’en plus de coûter moins cher, ces modèles plus modernes peuvent être portés à de nombreuses occasions, et même dans la vie de tous les jours.

Pour dépenser encore moins, opter pour d’anciens modèles ou la location ?

Une autre «nouveauté» cette année est d’acheter d’anciens modèles. Finie l’époque où on cherchait les plus récents modèles de djellabas pour être à la page. «Cette année, toutes les modes précédentes sont de retour», fait savoir Sophia Lahrichi, soulignant que «tout le monde propose des modèles anciens. C’est comme une démarque de tous les modèles qui ne s’étaient pas écoulés durant la crise de la Covid-19.»

Lire aussi : Prêt-à-porter: une baisse «inédite» de la demande fait plonger le secteur dans la crise

Certaines clientes ont trouvé une autre solution, louer des tenues traditionnelles. «On a même des clientes qui demandent si nous proposons un service de location», ajoute Sophia Lahrichi. «Nous sommes passés d’une tradition où on achète une tenue différente pour chaque jour de fête à un niveau où on cherche à louer des djellabas», regrette-t-elle.

Pour s’adapter à la crise, des prix plus «abordables»

Pour faire face à cette conjoncture difficile et encourager les clients à acheter leurs tenues, plusieurs créateurs de mode ont dû réviser leurs prix. Les prix varient désormais entre 600 et 1.500 dirhams, bien en dessous de ceux fixés durant les années précédentes. «Nous nous adaptons avec la situation, ainsi qu’avec les conditions de nos clients. Nous avons choisi de fixer de petites marges, afin de proposer des prix abordables et répondre aux besoins de tout le monde», affirme Ghita Zarhouni.

En réduisant leurs prix, ces créatrices de mode pourront au moins garantir un certain niveau, bien que bas, de ventes. Elles permettront aussi à leurs clients d’acquérir une tenue traditionnelle et ne pas devoir s’en priver faute de moyens. Comme l’explique Sophia Lahrach: «Nous proposons des prix spéciaux, car nous savons que malgré la crise, la femme marocaine et l’homme marocains tiennent à porter des tenues traditionnelles.»