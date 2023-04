Solidarité: des centaines de paniers de légumes et de fruits distribués aux familles nécessiteuses d’Agadir

Comme chaque année, de nombreuses associations s’activent durant ce mois de ramadan pour venir en aide aux familles défavorisées. À Agadir, plusieurs bénévoles ont lancé une initiative intitulée «Ndirou lyed fi lyed», (en français: «Mettons la main dans la main»), qui consiste à distribuer des paniers de légumes et de fruits au profit des nécessiteux dans différents quartiers.

Interrogé par Le360, Nourddine Hmimou, un bénévole, indique que pas moins de 400 paniers ont été distribués au profit des familles défavorisés durant la première semaine du ramadan. «L’objectif de cette initiative est d’atteindre 1.500 paniers de légumes distribués d’ici fin ramadan», précise-t-il.

Chaque panier contient des tomates, des oignons, des poivrons, des courgettes, des concombres et des oranges. «Cette initiative a eu un écho très favorable auprès des agriculteurs et producteurs de la région de Souss qui nous aident. Ils nous ont donné une grande quantité de légumes et de fruits», explique notre interlocuteur.

«C’est une occasion pour nous d’apporter du soutien à ceux qui en ont besoin, durant ce mois de jeûne, surtout dans les circonstances actuelles caractérisées par la flambée des prix et la cherté de la vie. C’est le moment où nous devons plus particulièrement penser aux autres», précise Omar Nouib, un autre bénévole que Le360 a interrogé.