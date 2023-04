À Marrakech, des ftours pour tous à l’initiative des mécènes et des acteurs associatifs

Des tables de ftour collectives au profit des démunis et des personnes isolées à Marrakech.

Comme il est de tradition dans toutes les régions du Maroc, les associations caritatives s’activent durant le mois de ramadan pour venir en aide aux nécessiteux. À Marrakech, de nombreuses structures caritatives organisent ainsi quotidiennement des tables de ftour collectives au profit des démunis et des personnes isolées.

Interrogé par Le360, Hamid Ouzal, trésorier d’une association au quartier Semlalia, explique que plus de 120 personnes, dont des étudiants ou encore des travailleurs du bâtiment, bénéficient chaque jour des repas gratuits que l’association propose.

«C’est la sixième année que nous organisons des tables de ftour collectives durant le mois de ramadan, et ce, grâce aux donateurs, aux bienfaiteurs et aux bénévoles qui aident à la mise en place de cette opération», indique Hamid Ouzal. Au menu, un repas composé des mets traditionnels d’une table de ftour marocaine, à savoir de la harira, des dattes, de la chebakia, un œuf dur et du jus de fruits.

Lire aussi : Inflation: à Casablanca, les ftours à l’extérieur ne font toujours pas recette

De même, à Bab Doukkala, un autre groupe de bénévoles s’active pour préparer des paniers de ftour. Et ils ont fort à faire, puisqu’une nuée de personnes, venant de la gare routière de Marrakech, se presse pour bénéficier des donations. Chacune a a droit à un panier contenant un ftour complet : du pain, du fromage, des dattes, un œuf dur, du lait, du jus de fruits, et de la harira, pour laquelle il faudra quand même se munir de son propre bol.

«Cette initiative a eu un écho très favorable ici dans le quartier. Elle est financée par les généreux donateurs qui, cette année, sont encore plus nombreux. Grâce à eux, et aux bénévoles qui nous aident, nous avons réussi à garantir un ftour quotidien pour près de 200 personnes, et parfois jusqu’à 400 personnes», explique notre interlocuteur.