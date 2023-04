Ramadan et jeûne intermittent: comment concilier santé et spiritualité

Le jeûne intermittent séduit de plus en plus de personnes en quête de perte de poids. Cette pratique, qui consiste à se priver de nourriture pendant une période précise de la journée, est bien similaire au jeûne des musulmans pendant le ramadan, faisant de ce mois sacré une occasion unique de concilier santé et spiritualité.

En effet, le jeûne intermittent, conseillé par les nutritionnistes à travers le monde, peut se faire sur différentes plages horaires. Le plus connu est le 16/8, qui consiste à jeûner pendant 16 heures, tout en continuant à s’hydrater avec des boissons non caloriques comme l’eau, le café et le thé, puis de s’alimenter dans un laps de temps de 8 heures.

Interrogé par Le360, le coach en nutrition Abdeslam Laraki assure que les adeptes de ce régime alimentaire peuvent tout à fait le poursuivre durant le mois de ramadan et espérer les mêmes résultats. Ceux qui veulent se lancer pour la première fois peuvent également profiter du mois sacré pour s’entraîner pour adopter ce régime tout au long de l’année.

«Les personnes qui pratiquaient le jeûne intermittent peuvent faire le ramadan sans grandes difficultés, le corps étant déjà habitué à se priver de nourriture. Il suffit de bien s’hydrater durant les heures où l’alimentation est autorisée, à savoir du coucher au lever du soleil et faire bien attention à manger à l’heure du ftour. Même chose pour les débutants», explique l’expert.

La première règle est d’éviter de concentrer plus de repas et de calories durant la période de prise alimentaire. «Il faut toujours garder à l’esprit que pour maigrir, il faut consommer moins de calories que notre besoin quotidien, le but étant d’induire un déficit énergétique qui permettra au corps de brûler le surplus de graisse», explique Abdeslam Laraki.

L’idéal est de commencer avec des protéines, des sucres rapides et de l’eau. «Pendant le ftour, on peut manger du poulet et des œufs en premier avec du riz et des pâtes. Les fruits viennent après, le corps n’ayant pas besoin de fructose à ce moment. On laisse les légumes et les matières grasses en dernier, parce que leur digestion prend plus de temps», précise-t-il.

Durant le shour, le coach en nutrition conseille de manger des fibres et des lipides accompagnés de protéines pour pouvoir tenir toute la journée sans ressentir de la fatigue.

Pour ce qui est de l’activité physique, Abdeslam Laraki note que le meilleur moment pour pratiquer du sport est une heure avant la rupture du jeûne pour éviter le «catabolisme musculaire», c’est-à-dire la décomposition des tissus musculaires.

Les personnes qui préfèrent s’entraîner après le ftour devraient veiller à prendre un repas léger au moment de la rupture du jeûne pour avoir une meilleure performance et pouvoir manger après, précise-t-il.