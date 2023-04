Aïd Al-Fitr: mécanique déjà bien huilée, la nouvelle gare routière de Rabat tourne à plein régime

Le directeur de cette gare, Youssef Bennani, a du mal à cacher son enthousiasme au regard de cette affluence qu’il juge importante à double titre. «D’une part, la nouvelle gare offre des conditions adéquates de transport, et d’autre part, elle attire de plus en plus de voyageurs», s’est-il félicité dans une déclaration pour Le360.

Vendredi à midi, les nombreux guichets de vente de billets étaient à l’œuvre, sans qu’il y ait pour autant de files d’attente devant eux. Selon des voyageurs et des chauffeurs d’autocars, les prix des billets pour toutes les destinations n’ont pas connu de hausse. Par exemple, un aller simple pour Safi coûte 90 dirhams.

Dans des mouvements ordonnés -cela n’était pas le cas dans l’ancienne gare routière d’Al Kamra- les autocars quittaient la gare une fois remplis de voyageurs, alors que d’autres venant des autres villes stationnaient dans l’immense parking situé au sous-sol de la station.

Lire aussi : Vacances de Aïd Al-Fitr: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Le chauffeur Ahmed, qui assure la liaison Rabat-Kelaâ des Sraghna, qualifie de «moyenne» l’activité commerciale de la gare. «Il y a de la clientèle, mais elle est inférieure par rapport aux années précédentes», a-t-il dit en imputant la cause au contexte actuel marqué par la flambée des prix et à l’inflation. «Aujourd’hui, j’ai du mal à remplir mon car», a-t-il conclu.

Quant à la voyageuse Aïcha, qui s’apprêtait à prendre un autocar pour Sidi Kacem, elle s’est dite séduite par l’architecture et la beauté des lieux. «J’ai l’impression que j’ai mis les pieds dans un aéroport. Il n’y a plus d’intermédiaires, plus de saleté, plus de gargotier et plus de mendiants», a-t-elle loué.