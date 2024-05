Casablanca: une fuite de gaz envoie 60 élèves aux urgences

Suite à cet incident, les parents d’élèves ont porté plainte auprès des autorités compétentes. C’est la troisième fois en l’espace de quelques semaines qu’une intoxication due à des fuites de gaz était signalée dans cet établissement scolaire, sans qu’aucune mesure de prévention ne soit prise, ont-ils avancé.

Les parents d’élèves ont profité de la présence des autorités communales, administratives et sécuritaires sur les lieux de l’incident et aux urgences de l’hôpital Mohammed V pour demander à la préfecture de Hay El Mohammadi-Aïn Sbaa de mettre fin à cette situation et de déterminer l’origine de la fuite du gaz, quitte à fermer éventuellement un atelier de fabrication de clous proche de l’établissement scolaire. Cet atelier étant fortement soupçonné d’être à l’origine des fuites, précise Al Akhbar.

Les parents d’élèves estiment que des mesures urgentes s’imposent afin de sécuriser l’établissement scolaire, au moment où celui-ci connaît une affluence soutenue du fait des cours de soutien assurés à la veille des examens de fin d’année.