Rabat se dote d’un nouvel espace vert près du stade Moulay Abdellah

Un nouvel espace vert d’envergure vient d’éclore au sud de la capitale. Aménagé au-dessus du parking souterrain du Complexe sportif Moulay Abdellah, ce parc paysager marque une nouvelle étape dans le réaménagement de cette zone stratégique de Rabat, appelée à devenir un véritable pôle sportif, urbain et logistique.

Fruit d’une coordination étroite entre la Wilaya de Rabat et les entreprises de travaux publics, cet espace a été conçu pour s’intégrer parfaitement aux infrastructures environnantes. En plus de border le stade de football Moulay Abdellah, dont les travaux de modernisation sont en phase de finition, le parc jouxte également le futur stade olympique et la nouvelle gare routière de Rabat. Il s’agit là d’un réaménagement d’ensemble, structurant et ambitieux, visant à transformer cette zone en un hub urbain multifonctionnel.

Pensé comme un espace de respiration au cœur d’un tissu urbain en pleine densification, le nouveau parc a été dessiné dans un esprit de continuité architecturale avec le reste du complexe. Ses allées arborées, ses zones de repos et ses perspectives ouvertes renforcent la vocation conviviale de ce lieu, destiné aussi bien aux riverains qu’aux visiteurs des infrastructures sportives.

Le projet s’inscrit également dans une logique de fluidification du trafic autour du complexe. Pour cela, plusieurs aménagements routiers ont été entrepris: création de nouveaux tronçons, réaménagement des voies d’accès, et percement de tunnels afin d’optimiser les flux de circulation lors des grands événements. Des connexions piétonnes sont également en cours, notamment un passage sécurisé reliant le quartier Hay Riad au complexe, pour encourager les mobilités douces.

Vers un centre névralgique du sport et de la mobilité

Avec ce parc et l’ensemble des projets connexes, Rabat anticipe l’accueil de compétitions sportives nationales et internationales, en lien avec les ambitions du Royaume dans le cadre de l’organisation d’événements majeurs. La future gare ferroviaire, qui viendra compléter ce dispositif, renforcera encore la connectivité de cette zone à l’échelle régionale.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a d’ailleurs indiqué récemment que la remise des clés du nouveau Complexe sportif Moulay Abdellah est prévue dans les prochaines semaines. Ce signal fort témoigne de la volonté des autorités de doter la capitale d’équipements modernes, à la hauteur des ambitions sportives et urbaines du pays.

Ce vaste chantier illustre une nouvelle fois la dynamique de transformation urbaine de Rabat, entre modernité, durabilité et intégration territoriale.