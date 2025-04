Rabat: balade à travers les espaces verts de la capitale

Des quartiers populaires aux zones résidentielles huppées, les espaces verts sont omniprésents à Rabat. Forêt urbaine Ibn Sina, parc Hassan II, jardins du Chellah et des Oudayas, jardin d’essais sur l’avenue de la Victoire, parcs à Yacoub El Mansour, pelouses bordant la route vers la station balnéaire de Harhoura… la capitale est constellée d’étendues verdoyantes déployant une généreuse mosaïque végétale.

Interrogés par Le360, habitants et visiteurs saluent cette richesse, se disant impressionnés par la multiplication des espaces verts à Rabat, cité pionnière dans ce domaine. En effet, de nombreux lieux ont été transformés en zones vertes, arrosées par des eaux usées et recyclées, issues de la station d’épuration locale.

Pour leur part, les autorités locales rappellent que, dans le cadre du Programme intégré de développement de la ville, celle-ci a connu «des transformations importantes dans ses infrastructures et dans la rénovation de son tissu urbain».

Acteur essentiel du déploiement de ce programme, la Société de développement local (SDL) Rabat Ville verte précise qu’elle intervient en tant qu’«acteur central qui s’engage à garantir et maintenir des espaces verts, parcs et jardins publics à des niveaux de qualité répondant aux attentes des citoyens et à assurer la protection de l’environnement».

Sa principale mission porte sur «la gestion, l’aménagement et l’entretien des espaces verts, parcs, ceinture verte et forêts, ainsi que sur la gestion des différents équipements et installations y afférents.»