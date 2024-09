Rabat: le succès populaire des jardins publics de la route côtière vu du ciel

Les promeneurs viennent de partout: du quartier limitrophe de Yacoub El Mansour, de Salé, de Kénitra et même de Tiflet, ont-ils confié au micro de notre journaliste sur place. Équipés de tables et de chaises, ils s’installent en famille sur les belles pelouses –entretenues par la wilaya de Rabat– pour pique-niquer et goûter à la fraîcheur de la tombée du soir.

Étalés sur trois kilomètres, les jardins de la route côtière jouissent de tranquillité et de sécurité, tout en offrant aux visiteurs un panorama exceptionnel sur le littoral atlantique. Équipes de structures sportives comme les stades de football et de basket-ball et d’aires de jeu pour enfants, ces espaces verts ont considérablement embelli les soirées des familles de la région.