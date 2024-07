La plage de Rabat s’offre une cure de jouvence, avec une nouvelle corniche et des équipements modernes

Les autorités sont en train de finaliser un projet de mise à niveau de la corniche longeant la plage de Rabat, l’une des plus belles de la capitale, avec l’installation de nouveaux équipements, notamment des sanitaires et des douches, et l’aménagement d’un grand espace dédié aux commerces, qui accueille des cafés, des restaurants ou encore des clubs de sport nautique. Précision: il s’agit bien de la corniche de la plage de Rabat, à distinguer de la corniche du Bourgreg et de celle de la route côtière de la capitale.

Située en contrebas de la Kasbah des Oudayas, la plage de Rabat est connue pour attirer, tout au long de l’année et indépendamment des saisons, de nombreux visiteurs, dont des touristes étrangers. Durant la période estivale, cette plage est invariablement bondée d’estivants, qui doivent cependant composer avec nombre de désagréments.

On en citera la carence en équipements, les problèmes de propreté et un entretien qui laisse à désirer, affectant ses deux jetées et une partie de son étendue de sable. Dans certains endroits, les déchets étaient jetés à même le sol, dans la nature, conséquence à l’incivisme de certains estivants conjugué au peu d’intérêt qu’accordait la mairie de Rabat à cette plage.

Une fois ce problème définitivement réglé, la page de Rabat serait aisément apte à recevoir le Pavillon bleu, label qui récompenserait à juste titre la qualité de ses eaux de baignade et sa nouvelle corniche ainsi réhabilitée.