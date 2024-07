Rabat: belles vues aériennes de trois grands monuments de la capitale, nos images filmées depuis un drone

La Tour Hassan est une tour emblématique de Rabat. Elle constitue le minaret d’une mosquée du 12ème siècle inachevée sous le règne du sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades. Il voulait construire la plus grande mosquée du monde musulman.

La Tour Mohammed VI de Rabat-Salé, haute de 250 mètres et visible à 50 kilomètres à la ronde, est l’œuvre du groupe Bank of Africa, ex-BMCE. Cet ouvrage est le plus élevé du genre au Maroc et en Afrique. La tour est composée de 55 étages qui abritent des bureaux ainsi que des appartements, des restaurants, des centres commerciaux et un hôtel. Sa date d’ouverture n’a pas encore été décidée.

Le Grand théâtre Mohammed VI de Rabat-Salé est un nouvel édifice entrant dans le cadre de Rabat «ville lumière, capitale du Royaume du Maroc». Il est la pièce maîtresse du mégaprogramme de développement urbain de la capitale. Il a été conçu par feue l’architecte américano-irakienne Zaha Hadid et se révèle être son dernier plan d’architecture avant sa mort. Bâti sur la vallée du Bouregreg, le Grand théâtre Mohammed VI est l’un des plus beaux bâtiments de la capitale. Son ouverture est prévue prochainement.

