Rabat: en images, le point sur l’avancement des travaux de la Tour Mohammed VI

Le chantier de la Tour Mohammed VI s’approche, au fil des jours, de son terme. Les travaux de finalisation du rez-de-chaussée sont toujours en cours, y compris au niveau du «podium», principal emplacement de l’entrée centrale sur lequel repose la monumentale bâtisse.

Ce «pas de tir», en dessous duquel se trouvent d’immenses parkings, est un grand espace qui compose au sol le périmètre de l’édifice visible à 50 kilomètres à la ronde, fruit d’un investissement avoisinant les 6 milliards de dirhams.

Une source qui suit de près l’évolution de ce projet (ouvert en 2018 et suspendu en 2020 à cause de la pandémie du Covid) nous indique que l’intérieur de la tour en est également aux derniers stades de finalisation, et ceci au niveau des étages, des espaces de bureaux, des appartements et des commerces.

«Le système d’éclairage et les ascenseurs fonctionnent déjà depuis quelque temps», a déclaré notre source, qui a rassuré quant au bon déroulement des travaux de ce méga-projet, dont le maître d’ouvrage est le groupe O Tower, filiale du groupe O Capital présidé par Othman Benjelloun.

En cette période de Aïd Al-Fitr, de nombreux touristes nationaux, certains venant de loin comme de la ville d’Oujda dans l’Oriental, s’arrêtent au pied de la tour pour admirer la beauté architecturale de l’ouvrage qui, avec ses 55 étages, sera à son ouverture le plus élevé du genre au Maroc et en Afrique.