La corniche du Bouregreg de Rabat ne désemplit pas en ces jours de l’Aïd

Construite par la Société d’aménagement du Bouregreg en partenariat avec la wilaya de Rabat, cette corniche est une destination prisée en pareille occasion non seulement par les habitants de Rabat et de Salé, mais par les nombreux touristes étrangers. Chaque après-midi vers 16h00, ce haut lieu de promenade et d’activités diverses est pris d’assaut par les visiteurs, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes qui se prennent à flâner le long de la corniche.

Chacun s’adonne à son loisir favori: promenade à pied, nage ou pêche à la ligne. Les sports nautiques tels que le jet ski et la voile sont également pratiqués dans l’oued Bouregreg.

Ce site est inscrit dans le circuit touristique de la ville au même titre que les autres monuments historiques que compte la capitale administrative, et notamment la Tour Hassan, les musées, le Mausolée Mohammed V, la célèbre médina et les Kasbahs des Oudayas et du Chellah.

Interrogés par Le360 plusieurs visiteurs ont exprimé leur admiration pour cette corniche qui offre des vues panoramiques sur l’oued, la mer et la médina de Rabat.