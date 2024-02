Rabat: la Tour Mohammed VI parachève son «podium» et son quai fluvial sur le Bouregreg

Les ouvriers s’affairaient aujourd’hui devant l’entrée principale de la tour alors que d’autres parachevaient le toit de ce large podium qui fait directement face au nouveau quai fluvial en cours de construction à quelques mètres de l’oued Bouregreg.

Le360 a appris également, sur place, que les travaux de finalisation concernent également l’intérieur de cet ouvrage, le plus élevé du genre au Maroc et en Afrique, composé de 55 étages qui abritent des bureaux ainsi que des appartements, des restaurants, des centres commerciaux et un hôtel. À son sommet, un espace d’observation a été installé pour admirer les villes de Rabat et de Salé.

«À l’intérieur, zone interdite aux visiteurs, les travaux de finalisation sont toujours en cours de réalisation pour une inauguration dont la date officielle n’a pas été encore fixée», a affirmé sous le couvert de l’anonymat un responsable des travaux au sol dans une déclaration pour Le360.

Lire aussi : Vidéo. Tour Mohammed VI: les images de la maquette

D’une superficie totale de 102.800 m2, l’immeuble est composé d’une tour qui est elle-même installée sur un podium, le tout évoquant une fusée sur son pas de tir, indique une documentation. Le tout est accessible grâce à un total de 40 ascenseurs, dont 23 dans la tour et 17 dans le podium. Démarré en 2018 puis suspendu durant la pandémie de la Covid-19, le projet a, depuis, repris pour un investissement global de 6 milliards de dirhams.