Ingénierie: la Tour Mohammed VI à Rabat primée à Madrid

La Tour Mohammed VI à Rabat a été primée pour l’excellence de son ingénierie par le Collège des Ingénieurs civils de Madrid. Le prix, décerné lors du «Caminos Madrid 2022», honore la meilleure performance en termes de projets d’ingénierie et est considéré comme une référence dans le monde de la construction, indique un communiqué.

S’élevant à 250 mètres de hauteur dans le paysage urbain de la capitale marocaine, la Tour Mohammed VI est le résultat d’une complexité structurelle et d’une ambition sans précédent. Ses fondations ont nécessité 13.000 tonnes de béton et 8.520 tonnes de charpentes métalliques, témoignant de la force et de l’ingéniosité nécessaires à sa réalisation.

Lire aussi : La Tour Mohammed VI, la plus haute d'Afrique, expliquée par Othman Benjelloun

Cette structure abrite un package immobilier mixte, comprenant des résidences, des hôtels, des bureaux et des services, et est un élément clé du développement de la vallée du Bouregreg.

Le design innovant de la Tour Mohammed VI oriente les principaux espaces de travail et de vie vers le nord, offrant une vue sur le fleuve Bouregreg, la Tour Hassan et le Grand Théâtre de Rabat. Ce choix d’orientation a permis d’équiper la façade sud de panneaux photovoltaïques, renforçant ainsi l’engagement du projet en matière d’efficacité énergétique et contribuant à son ambition d’obtenir une double certification LEED Gold et HQE.

Une structure de type «tube dans un tube»

La complexité de la conception de la Tour Mohammed VI ne se limite pas à son architecture extérieure. La tour a été conçue avec un système structurel de type «tube dans un tube», comprenant un noyau intérieur en béton et un tube extérieur métallique. L’édifice a également dû être adapté pour tenir compte de sa situation dans une zone sismique, nécessitant des fondations profondes de 65 mètres.

La mise en œuvre de ce projet architectural et ingénierie complexe a été rendue possible grâce à la collaboration d’un consortium d’entreprises de premier plan, dirigé par O Tower et comprenant le groupement BESIX-TGCC. Tout au long du projet, l’innovation technologique a été harmonieusement combinée avec le savoir-faire artisanal marocain traditionnel, contribuant ainsi à créer un espace intérieur unique.