À la découverte des quatre principaux monuments historiques de Rabat

Rabat regorge d’importants monuments historiques. Parmi les plus célèbres, figurent le Chellah et la kasbah des Oudayas, tous deux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que la tour Hassan et le mausolée Mohammed V.

Le360 s’est rendu dans ces lieux qui font partie du circuit touristique de la capitale. À commencer par le Chellah, une nécropole mérinide construite sur les vestiges d’une cité romaine antique.

Ensuite, le mausolée Mohammed V est un tombeau royal construit sur l’esplanade de la tour Hassan et en surplomb de l’embouchure du fleuve Bouregreg. Quant à l’emblématique tour Hassan, elle constitue le minaret d’une mosquée du 12ème siècle inachevée.

Enfin, la kasbah des Oudayas est un ancien camp militaire fortifié bâti au 12ème siècle. Ancien fief des pirates et des corsaires de Salé, on y trouve également un des premiers palais bâti par la dynastie royale actuelle des Alaouites.