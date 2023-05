Marrakech, nouvelle capitale de la culture dans le monde islamique

Après Rabat, c’est au tour de Marrakech d’être choisie comme «capitale culturelle du monde islamique» pour l’année 2024. L’annonce en a été faite par Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de la cérémonie de clôture des festivités de «Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique 2022», un événement porté par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) tout au long de l’année.

Cet événement, rappelons-le, s’est distingué par une série de manifestations et de célébrations artistiques et culturelles, notamment l’inauguration du musée international de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique et l’exposition qu’il a abritée.

Dans le même esprit, Marrakech accueillera donc en 2024 une série de manifestations culturelles, intellectuelles et artistiques qui mettront en lumière la civilisation islamique. Cette célébration sera l’occasion de mettre en exergue ce dont la ville rouge regorge en termes de patrimoine historique et de rayonnement culturel, notamment l’héritage architectural andalou et islamique de ses mosquées et palais.

L’événement «Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique» sera, par ailleurs, l’occasion de mettre en valeur les sites touristiques de la ville, ainsi que son patrimoine immatériel et ses sites archéologiques.

Il est à noter que Marrakech est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. En outre, la ville vit ces dernières années sur le rythme d’un développement urbain et culturel accéléré, grâce au programme royal «Marrakech, cité du renouveau permanent».