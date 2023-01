Rabat célèbre la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante

Proclamée par l’Organisation des Nations unies pour la culture, la science et la culture (Unesco), la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA) a été célébrée dans la capitale du Royaume en grande pompe, en présence de diverses personnalités, notamment des académiciens, des experts et des représentants d’ONG africaines.

Cette Journée, dont le programme incluait un colloque et la remise du Prix de la JMCA, a été placée sous l’égide de l’Organisation des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU) et le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC). A cette occasion, plusieurs orateurs ont remercié le Maroc et le roi Mohammed VI pour avoir désigné, en 2022, la ville de Rabat capitale de la culture d’Afrique.

Les organisateurs, dont Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de la CGLU Afrique, et Ayité Dossavi, président forndateur du RAPEC, ont également promis de rester fidèles à l’Afrique en développant la culture du continent avec ses riches composantes: musique, arts plastiques, arts oratoires… «La JMCA célèbre les «nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier et les promeut comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix», ont-ils souligné.

Lors de cette manifestation, le directeur des arts au ministère marocain de la Culture, Mohamed Ben Yacoub, a fait également part d’un riche programme d’activités culturelles que prépare Rabat pour l’année 2023.

Il faut rappeler que le Programme des capitales africaines de la culture a été initié en 2018 lors du sommet «Africités» tenu à Marrakech par les leaders et élus des collectivités territoriales du continent, regroupés au sein de la CGLU Afrique? pour célébrer l’excellence artistique, culturelle et créative du continent africain en désignant une ville qui serait, durant deux ans, la capitale africaine de la culture. Rabat est la première ville à avoir été désignée, a rappelé Jean-Pierre Elong Mbassi.