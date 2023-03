Plus de 17,5 millions de touristes à horizon 2026, un objectif atteignable, Marrakech en tête, selon un expert

Le secteur du tourisme s’est récemment doté d’une nouvelle feuille de route. Avec une enveloppe de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans, ce plan d’action a pour objectif d’attirer 17,5 millions de touristes, créer 200.000 nouveaux emplois directs et indirects et générer 120 milliards de dirhams de recettes de voyages en devises à l’horizon 2026.

Des objectifs ambitieux mais atteignables, assure l’expert en tourisme, Zoubir Bouhout interrogé par Le360 : «Nous pourrons même dépasser l’objectif d’atteindre 17,5 millions de touristes. Nous avons déjà sept millions de MRE, il ne reste que 10,5 millions de touristes étrangers à attirer, c’est faisable», souligne-t-il.

Pour se faire, plusieurs leviers doivent être actionnés, notamment, le renforcement des liaisons aériennes, le réaménagement des établissements d’accueil et l’augmentation de la capacité d’hébergement dans les principales destinations touristiques au Maroc, à leur tête Marrakech, une ville modèle, selon Zoubir Bouhout.

«Les futurs projets en cours de réalisation à Marrakech, notamment le palais des congrès et les salles d’expositions devraient renforcer le rôle de la ville en tant que leader du secteur. Marrakech a fait ses preuves et s’est positionnée comme destination de choix pour les touristes étrangers, elle continuera à l’être dans le cadre du nouveau plan d’action de la tutelle», note cet expert.

Et d’ajouter: «le Maroc a beaucoup gagné en visibilité depuis la participation des Lions de l’Atlas à la coupe du monde au Qatar. Un grand intérêt a été observé pour notre pays et nous devons capitaliser sur cette expérience».

Pour rappel, le secteur du tourisme représente 7% du PIB, emploie 5% de la population active et génère 90 milliards de dirhams de revenus en devises. Les marchés européens représentent 70% des destinations d’accueil au Maroc. Marrakech et Agadir représentent 60% et la saisonnalité des arrivées touristiques qui font du Maroc une destination plutôt d’hiver, a récemment indiqué, la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor.