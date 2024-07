Tétouan: polémique autour du budget communal alloué au festival «Voix de femmes»

Des acteurs des droits humains à Tétouan ont appelé les autorités provinciales à rejeter une convention adoptée par le conseil communal visant à soutenir le festival «voix de femmes» avec un budget de 6 millions de dirhams.

Le versement de cette somme sera étalé sur trois ans en déposant chaque année 2 millions de dirhams sur le compte bancaire de l’association qui supervise ce festival, rapporte Al Akhbar du jeudi 25 juillet.

Les mêmes intervenants considèrent que la générosité du conseil communal de Tétouan dans son soutien aux festivals et associations de la société civile contraste avec la grave crise qui mine les finances de la commune ainsi que l’échec de ses dirigeants à augmenter les recettes.

De ce fait, la nécessité de financer des projets structurants ainsi que l’entretien et l’équipement des infrastructures dans les quartiers périphériques devient de plus en plus pressante. Ce qui nécessite, selon les mêmes sources, la rationalisation des dépenses et la bonne gouvernance des finances publiques conformément aux directives du ministère de l’Intérieur.

Plusieurs conseillers de la commune ont critiqué le soutien financier accordé au festival «voix de femmes», mais curieusement ils ont fini par approuver la convention précitée. Ce qui a poussé certains observateurs à considérer les critiques proférées à l’encontre du conseil de la commune comme relevant de simples surenchères électorales car le soutien à la culture et aux festivals demeure nécessaire pour encourager le tourisme, le théâtre, la musique et la créativité dans plusieurs domaines artistiques.

Sauf que, relaie Al Akhbar, les discutions au sein du conseil de la commune sur le budget réservé au soutien aux associations de la société civile ont été très houleuses en évoquant notamment les critères d’octroi de ces subventions ainsi que la rupture avec les agendas partisans. Intervenant au cours de ces débats, un conseiller communal du parti de la Fédération de la gauche démocratique a mis l’accent sur la nécessité pour ces associations de présenter un programme d’action clair avec une note technique du projet ainsi que les priorités et les catégories ciblées.