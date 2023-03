Nouvelle feuille de route du tourisme: les professionnels affichent leur optimisme

La nouvelle feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026 a été au cœur d’une conférence organisée hier, mardi 21 mars 2023 à Casablanca, à l’initiative de l’hebdomadaire La Vie Éco, sous le thème «Tourisme: quels nouveaux enjeux et quelle vision pour le Maroc?».

Intervenant lors de cette conférence, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a rappelé qu’avec une enveloppe dédiée à la feuille de route de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans, celle-ci ambitionne d’attirer 17,5 millions de touristes en 2026, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises à horizon de 2026, de créer 200.000 nouveaux emplois directs et indirects à horizon 2026 et de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.

Pour la ministre, cette feuille de route n’est que le début d’un travail de longue haleine. «Nous devons aujourd’hui nous atteler à former très rapidement les équipes, donc les laboratoires d’impulsion qui vont travailler sur les différentes filières», a-t-elle indiqué dans une déclaration à la presse.

«Saisir le moment»

Revenant sur le «momentum» exceptionnel que connaît le Maroc, celle qui chapeaute le département du tourisme a insisté sur l’importance de l’exposition planétaire qu’a connue le Royaume durant le Mondial 2022 et plus récemment suite à la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. «Il est impératif aujourd’hui de saisir ce moment pour faire un vrai saut quantitatif et qualitatif et faire de notre destination, l’une des destinations les plus importantes du monde», a-t-elle signalé.

De son côté, Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), a relevé que cette feuille de route est le fruit d’un travail collaboratif entre le ministère du Tourisme et les professionnels. «C’est un travail de co-construction qui nous rend optimistes. Signée devant le chef du gouvernement avec cinq ministres, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels», a-t-il expliqué.

«Des raisons pour être optimiste»

Afin de garantir le succès de cette feuille de route, une nouvelle gouvernance a été mise en place. «On retrouve ainsi une Commission nationale interministérielle du tourisme (CNIT), présidée par le chef du gouvernement, une commission nationale aérienne et une commission nationale, et douze commissions de suivi des plans régionaux présidées par les walis de chaque région», a-t-il ajouté.

«Il y a beaucoup de raisons pour se réjouir et pour être optimiste. Nous, professionnels du tourisme, considérons cette feuille de route comme étant un dispositif crédible avec des objectifs qui sont priorisés et une gouvernance qui est renouvelée. Tous ces facteurs-là nous rendent confiants par rapport au futur du tourisme marocain et la contribution de ce secteur pour les défis économiques et sociaux de notre pays», a-t-il conclu.

Pour rappel, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait présidé, vendredi 17 mars 2023 à Rabat, la cérémonie de signature de la convention-cadre de partenariat pour le déploiement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026.

Transformer le secteur du tourisme

Pour atteindre ses objectifs, la feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels. Il est ainsi question de développer une nouvelle offre, articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses. Un plan offensif pour doubler la capacité aérienne sera aussi mis en place.

Le déploiement de cette stratégie passera aussi par le renforcement de la promotion de la destination Maroc, avec une importance particulière accordée au digital, et par la diversification des produits d’animation culturelle et de loisirs avec l’émergence d’un tissu de PME dédié. Le renforcement des infrastructures touristiques, notamment à travers la mise à niveau du parc hôtelier existant et la création de nouvelles capacités hôtelières, est une autre composante de cette feuille de route.