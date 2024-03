Essaouira: André Azoulay plaide pour l’élargissement du périmètre classé de la ville dans la liste du patrimoine universel de l’Unesco

S’exprimant en ouverture de ce séminaire, qui a été l’occasion de souligner la légitimité du projet d’élargissement du périmètre de la médina d’Essaouira classé dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, Azoulay a invité l’assistance à «prendre la juste mesure des enjeux, des défis et des promesses pour demain de ce projet déterminant pour la Cité des Alizés à moyen et à long terme».

Organisé conjointement par la Société de développement local Essaouira Culture, Arts et Patrimoine (ECAP), l’Association Essaouira-Mogador, le ministère de la Culture, la ville d’Essaouira et le bureau de l’Unesco pour le Maghreb, ce forum a posé les jalons d’un processus qui se développera tout au long des mois à venir.

Dans cette perspective, le conseiller royal a mis en relief «la pertinence de la première étape de ce processus qui vise à optimiser, élargir et consolider les acquis historiques nés de l’inscription d’Essaouira en 2001 dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco». Après avoir analysé les facteurs qui fondent la légitimité, la faisabilité et la finalité «du grand saut auquel se prépare Essaouira», il a salué «les ambitions et la détermination des Souiris à aller toujours plus loin pour porter au plus haut les couleurs du Maroc dans la planète monde du patrimoine, de la culture et de la richesse de toutes nos diversités».

Rappelant que la cité des Alizés «est l’une des villes les plus capées du continent africain dans la galaxie de l’Unesco des listes du classement mondial des patrimoines matériel et immatériel», André Azoulay a souligné que «cette performance doit être comprise comme un contrat de responsabilité réciproque dont les acteurs centraux et les gardiens sont les Souiris, qui sont appelés dans leur quotidien à protéger, promouvoir et transmettre le respect de leurs patrimoines et des valeurs qu’ils incarnent».

De son côté, le gouverneur de la province d’Eaaouira, Adil El Maliki, a insisté sur l’impératif de concilier protection du patrimoine et développement économique, notant que l’histoire d’Essaouira s’étend bien au-delà des remparts de la ville. «Nous disposons aujourd’hui des outils nécessaires pour protéger notre patrimoine, mais nous devons agir avec diligence et responsabilité», a-t-il relevé, appelant à agir de manière réfléchie afin de préserver l’identité culturelle de la ville, tout en favorisant son développement durable.

Le président du Conseil communal, Tarik Ottmani, a pour sa part loué l’importance de ce projet pour Essaouira et ses habitants, plaidant en faveur de la conservation de l’aspect architectural de la ville, qui contribue à son charme et à son attractivité touristique, et appelé à un développement harmonieux et respectueux de son patrimoine.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable du programme Culture du bureau de l’Unesco pour le Maghreb, Karim Hendili, a fait remarquer qu’Essaouira va au-delà des murailles de la médina, confirmant que le projet de modification des limites de l’ancienne Mogador est légitime et encouragé par la Convention du patrimoine mondial. Cette réflexion est axée non seulement sur l’élargissement du périmètre, mais surtout sur le renforcement de la sauvegarde et de la transmission de la mémoire collective et partagée, a-t-il précisé.

Le directeur général de la SDL ECAP, Abderrahim El Bertai a quant à lui précisé que cette rencontre vise à explorer les voies possibles pour la réalisation de cet objectif ambitieux de la révision de la valeur universelle exceptionnelle de la médina d’Essaouira.

Durant ce forum, le directeur de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), Abdeljalil Bouzouggar, a livré un exposé détaillé sur la sauvegarde du patrimoine d’Essaouira, dans lequel il a énuméré les enjeux et les défis liés à la préservation de l’histoire et de la richesse culturelle de la ville.

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du processus de révision de la valeur universelle de la ville d’Essaouira, a été marquée par la présence d’une pléiade de personnalités de divers horizons. À son programme figuraient des séances de débats, de réflexion et d’échanges visant à aboutir à des conclusions et à des recommandations concrètes pour orienter la mise en œuvre du projet de modification des limites de la médina d’Essaouira, classée patrimoine universel de l’humanité.