Le Moga Festival revient à Essaouira du 2 au 6 octobre 2024

Après le succès sans précédent de son édition 2022 attirant un record de plus de 12.000 festivaliers à Essaouira -et une édition 2023 reportée après le séisme qui a frappé l’Ouest marocain le 8 septembre 2023-, Moga revient pour une cinquième édition en octobre 2024.

Depuis sa création en 2016 à Essaouira, Moga Festival incarne pendant 5 jours le concept de «boutique-festival», à savoir une concentration des concerts, des événements, des restaurants pour manger, des festivaliers, des échoppes et commerces, etc., dans un seul périmètre de la ville, favorisant l’harmonie du festival. Ce dernier met en avant la culture de la ville hôte et offre une expérience immersive au cœur des musiques électroniques. Les deux premiers jours, mercredi 2 et jeudi 3 octobre, seront dédiés au programme OFF à travers la ville, proposant une multitude d’activités et d’événements gratuits tels que le surf, le yoga, des conférences, des master class, des expositions, des concerts et des soirées.

Le programme OFF viendra une nouvelle fois mettre en avant à sa manière la culture souirie pour proposer aux festivaliers de découvrir à ciel ouvert la ville d’Essaouira inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lire aussi : ComediaBlanca: un nouveau festival du rire débarque en mai à Casablanca

Le week-end, du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, verra le festival IN (programme officiel du festival) avec un line-up mélangeant des artistes de la scène électronique internationale et des talents locaux, au sein du Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Une vraie expérience festivalière est proposée chaque année avec pas moins de 5 scènes dont une au bord de la piscine principale, un marché de créateurs, un espace bien-être et une soixantaine d’artistes sur 3 jours. La programmation sera révélée dans les prochaines semaines.

Le festival lance la vente en ligne d’une quantité limitée de Blind Pass, à partir de demain, jeudi 7 mars à 12H00. Alors, n’attendez pas pour profiter de cet événement unique.