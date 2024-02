ComediaBlanca: un nouveau festival du rire débarque en mai à Casablanca

L'affiche de ComediaBlanca, le nouveau festival du rire qui se tiendra les 17 et 18 mai à Casablanca.

Les 17 et 18 mai prochain, les murs de la cathédrale du Sacré-Cœur, à Casablanca, seront le théâtre de la première édition du festival ComédiaBlanca, un événement qui, comme son nom le suggère, se dédie à l’humour et à la comédie. Plutôt qu’un simple divertissement local, le festival aspire à devenir, selon son organisateur, l’agence Tendansia, un rendez-vous sur la scène internationale de l’humour, en créant une plateforme d’échange entre artistes locaux et étrangers.

Cette édition inaugurale réunit ainsi des humoristes marocains, dont Asmaa El Arabi, Bassou, Mounia Lamkimel ou Ayoub Idri, ainsi que des noms internationaux, notamment les Français Artus et Elena Nagapetyan. La liste est complétée par Oussama Ramzi, Rachid Rafik, Zouhair Zair, Driss & Mehdi, Ilyass Djadel et Mimo Lazrak.

ComediaBlanca se veut également un tremplin pour les jeunes talents marocains, leur offrant l’opportunité de se produire devant un grand public, explique Saâd Lahjouji, cofondateur de l’agence Tendansia. Une compétition comportant 100 auditions sélectionnera ainsi une dizaine d’humoristes débutants, qui pourront démontrer leur science du rire sur la scène de la cathédrale du Sacré-Cœur.