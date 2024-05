Patrimoine. Restauré, le site archéologique de Chellah rouvre ses portes

Le site deux fois millénaire de Chellah, trésor historique niché au cœur de Rabat, rouvre ses portes après une longue période de restauration débutée en 2021. L’annonce vient d’être faite par Rabat région patrimoine historique (RRPH), Société de développement régional (SDR) en charge de sa gestion et exploitation, dans un communiqué.

Classé monument historique depuis 1920 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012, Chellah est un lieu emblématique de Rabat. La réouverture de ce site, orchestrée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, vise à attirer de nouveaux visiteurs tout en assurant la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, signale la SDR r’batie.

Le projet de réouverture du site de Chellah, explique RRPH, repose sur quatre objectifs principaux: l’amélioration des conditions d’accueil, l’attraction de nouveaux visiteurs, la mise en place d’un modèle économique durable et la création d’un écosystème de gestion impliquant divers acteurs locaux.

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble d’actions a été mis en place. Il s’agit notamment de la création d’un circuit touristique immersif qui permet aux visiteurs de voyager à travers l’histoire du Maroc. La visite commence dans les vestiges de la cité antique, passe par la nécropole mérinide et se termine dans les jardins des tours. Une visite audioguidée, disponible en plusieurs langues, propose des informations détaillées sur 29 points d’intérêt, enrichissant ainsi l’expérience culturelle.

Nouveau site, de nouvelles activités et un tarif attractif

Un nouveau site web, www.chellah.site, a été, par ailleurs, lancé pour fournir des informations complètes sur cette attraction, ses découvertes archéologiques et ses événements. Les visiteurs peuvent également y réserver leurs billets en ligne, facilitant ainsi leur visite.

Et pour renforcer l’attractivité du site, RRPH a noué un partenariat avec «Chellah en scène» afin de proposer de nouveaux produits et services captivant l’intérêt des visiteurs et mettant en valeur l’histoire du site et sa richesse culturelle.

En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci varient selon les options de visite. Le billet standard est fixé à 70 dirhams, tandis que l’accès avec audioguide coûte 120 dirhams par personne. Les Marocains et les résidents étrangers au Maroc bénéficient d’une réduction de 50% sur ces prix.