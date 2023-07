Chellah: «Nostalgia, les émotions d’Antan», l’histoire du Maroc à l’ère romaine et mérinide racontée par les arts

Interprété harmonieusement en deux temps par de jeunes comédiens et comédiennes -qui ont fourni des tableaux artistiques représentant l’ère romaine puis la période mérinide-, le spectacle, d’une durée d’environ deux heures, a été vivement applaudi par l’assistance.

Présidée par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la soirée artistique a vu la participation de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la culture et de la diplomatie. «C’est une partie de notre histoire racontée par des artistes, dans un mélange du matériel et de l’immatériel entre la connaissance de notre histoire, de notre culture. Elle est racontée par 300 artistes, c’est-à-dire par 300 familles qui vivent de l’art», a affirmé Mehdi Bensaïd dans une déclaration pour Le360.

À travers ce type de mise en scène artistique, le ministre tient, comme il l’a toujours dit, à développer l’industrie culturelle à l’image de ce qui se fait sous d’autres cieux, où ce secteur constitue un véritable levier économique.

Rendre hommage à une page de l’histoire du Maroc

Interrogés par Le360, des diplomates étrangers, à l’instar de l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Armando Barucco, et de l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Pilar Llombart, ont qualifié le spectacle de «magnifique, magistralement interprété dans les beaux jardins de cet endroit emblématique».

Le projet «Nostalgia», rappelle le ministère de la Culture, a pour ambition «de rendre hommage à une grande partie de l’histoire du Maroc en mettant en scène des tableaux artistiques historiques au Chellah, l’un des monuments emblématiques du pays».

En recréant l’atmosphère des époques mauresque, phénicienne, romaine et islamique, la mise en scène propose aux «spectateurs un voyage à travers le temps». Et d’ajouter qu’en exploitant les décors offerts par le Chellah, le spectacle transforme chaque espace en un véritable théâtre où se déroulent des moments authentiques de l’histoire du monument.

Une reconstitution vivante

«Les costumes et les accessoires caractéristiques de chaque époque sont soigneusement sélectionnés pour donner vie à des personnages historiques, créant ainsi une atmosphère époustouflante et captivante», commente la même source. Pour rythmer l’immersion dans les siècles passés, «une musique envoûtante accompagne les performances, offrant un soutien sonore expressif», a souligné le ministère. L’intrigue de «Nostalgia» repose, a-t-on expliqué, sur des scènes harmonieuses qui «évoquent des situations humaines riches en suspense, en mouvements et en danses».

En conclusion, le département de la Culture estime que le but du spectacle consiste à créer «une animation historique captivante et immersive sur le site du Chellah, en offrant une reconstitution vivante de la vie romaine au sein de ce lieu emblématique aux mille facettes». Ce projet ambitieux a été réalisé grâce à «une collaboration entre la Wilaya, le Ministère, des scénaristes marocains talentueux, des boîtes de production locales et des studios marocains de renom».