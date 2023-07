Théâtre universitaire: le FITUC, 35 ans déjà

Lors de la conférence de presse sur la 35e édition du FITUC, organisée le 13 juillet 2023 à la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’Sik.

J-9 avant le coup d’envoi de la 35e édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC). Des troupes universitaires en provenance d’Italie, d’Allemagne, d’Arabie saoudite et d’autres pays sont attendues à cette édition placée sous le thème «Le théâtre et les mondes virtuels», signe de la volonté du festival d’embrasser les tendances contemporaines.

Le thème de cette édition soulève des questions profondes sur la relation entre l’art théâtral et le monde numérique, mais également sur l’aptitude du théâtre marocain à intégrer l’intelligence artificielle, comme l’a souligné Rachid El Hadari, président du FITUC et doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’Sik, dans une déclaration pour Le360.

Rachid El Hadari promet une édition hors du commun qui brise les barrières traditionnelles du théâtre: «Cette édition est une véritable ouverture sur l’avenir du théâtre. Nous sommes à la croisée des mondes, où le virtuel et le réel se rencontrent et fusionnent pour donner naissance à une nouvelle forme d’expression artistique». La 35e édition du FITUC se propose ainsi de questionner la place de l’intelligence artificielle dans le théâtre marocain et l’impact des technologies dans le théâtre universitaire d’aujourd’hui.

Lire aussi : FITUC, une histoire de succès

Pour sa part, Hicham Zine Al Abidine, directeur artistique du FITUC, a souligné l’importance de cette manifestation en tant que plateforme pour cultiver les talents émergents et créer une dynamique d’apprentissage stimulante. Et de mettre en avant le rôle essentiel du festival dans la promotion des jeunes artistes en leur offrant une vitrine pour présenter leur travail et en les mettant en contact avec des professionnels du domaine.

Abdelkader Kankai, directeur du FITUC, n’a, quant à lui, pas manqué de mentionner le nombre de demandes de participation des troupes universitaires issues des quatre coins du monde. Malheureusement, des difficultés financières ont contraint certains groupes à annuler leur participation à la dernière minute. Néanmoins, la détermination et la passion de ceux qui seront présents promettent un festival dynamique et vibrant.