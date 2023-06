Théâtre: rendez-vous avec la 35ème édition du FITUC du 24 au 29 juillet

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, l’édition 2023 sera marquée par un programme riche et varié avec une participation internationale très distinguée, indique un communiqué de la faculté.

Le programme prévoit des présentations théâtrales de troupes universitaires marocaines, des ateliers de formation au profit des étudiants et adeptes du théâtre, outre des rencontres et colloques sur le théâtre et la thématique de cette édition, poursuit le document, notant que comme à l’accoutumée, le festival rendra hommage à nombre de personnalités du monde de l’art en reconnaissance de leurs contributions et parcours artistiques, le but étant de permettre aux générations montantes de découvrir les oeuvres et travaux scientifiques des personnalités distinguées.

Lire aussi : Casablanca: l’histoire du théâtre marocain passée au crible

Le festival offre aussi l’occasion de débattre des différentes présentations théâtrales dans le cadre des nuits du festival qui se veulent un laboratoire d’échanger entre les troupes universitaires présentes afin de découvrir les différents outils de travail et les visions multiples de la pratique théâtrale.

Le festival a instauré, depuis son lancement en 1988, une tradition qui ouvre des horizons de coopération aux jeunes du monde entier en leur offrant l’opportunité de s’ouvrir et d’interagir et de s’engager dans des expériences artistiques créatives.

Cela leur permet d’acquérir des connaissances personnelles et des compétences professionnelles qui leur ouvrent des possibilités d’intégration dans la société pour contribuer au développement du pays, dans un esprit de responsabilité, de discipline et d’épanouissement.