Publicité: la tutelle serre la vis sur les médicaments

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a élaboré un projet de décret régissant l’autorisation de la publicité des médicaments. L’annonce est faite par le magazine hebdomadaire L’Observateur du Maroc et d’Afrique qui ajoute que le projet précise les conditions nécessaires pour l’obtention, la suspension ou le retrait de l’autorisation de publicité destinée au grand public.

Le texte stipule que «toute campagne publicitaire visant à sensibiliser le public contre certaines pathologies auxquelles des supports publicitaires font référence indirecte à travers un médicament doit faire l’objet d’une demande de visa de publicité».

Le dossier de demande de visa de publicité d’un médicament auprès du public doit être déposé auprès du ministère de la Santé et via une plateforme électronique prévue à cet effet, contre accusé de réception, accompagnée d’une lettre signée et cachetée par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique industriel demandeur.

«La décision de l’octroi de publicité est délivrée par le ministère après avis de la commission nationale de l’autorisation de mise sur le marché, et ce dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date du dépôt du dossier complet», lit-on.

Le projet indique que le visa de publicité doit être conçu de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme un médicament.

L’article 8 du même texte prévoit que le ministère peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le visa de publicité d’un médicament auprès du public lorsqu’il est constaté que l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique concernée est suspendue.

«Lorsque la publicité d’un médicament s’adresse aux professionnels de la santé autorisés à prescrire, délivrer ou utiliser des médicaments, le dossier correspondant doit être soumis au ministère de la santé 15 jours avant sa diffusion via une plateforme électronique dédiée. Ce dossier doit inclure une lettre de demande signée et cachetée par le pharmacien responsable, un résumé des caractéristiques du produit à jour, et le projet de publicité sur papier et support électronique», lit-on encore.