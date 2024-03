Grand Théâtre de Rabat: lancement de l’appel d’offres pour l’exploitation des systèmes scénographiques

L’agence d’aménagement du Bouregreg vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation de prestations d’exploitation des systèmes scénographiques du Grand Théâtre de Rabat, construit par l’illustre architecte irako-britannique, la défunte Zaha Hadid. Dans ce document, le montant total de ce marché est estimé à 3,9 millions de dirhams.

Le Grand Théâtre de Rabat dont la construction a démarré en 2010 est situé à 160 mètres à l’est du pont Hassan II, à 500 mètres à l’est du Mausolée Mohammed V et de la Tour Hassan. Il offre une vue imprenable sur la casbah des Oudayas et la vallée du Bouregreg.

L’appel d’offres précise la composition du personnel devant se charger de cette prestation de l’exploitation des systèmes scénographiques. L’organigramme comprend 12 métiers dont, entre autres: un directeur technique ayant minimum 15 ans d’expérience et de références dans les métiers des spectacles vivants, évènements et manifestations, un régisseur général ayant minimum 10 ans d’expérience et de référence dans les métiers du spectacle vivant, un technicien plateau ayant au moins 3 ans d’expérience dans la préparation, le montage, le réglage, l’exploitation et le démontage des matériels et équipements nécessaires aux spectacles, évènements et manifestations, un machiniste ayant minimum 5 ans d’expérience dans les systèmes machineries nécessaires aux spectacles, un régisseur lumière ayant au moins 5 ans d’expérience dans l’exploitation et la conduite des spectacles, évènements et manifestations.

Les espaces les plus emblématiques du Grand théâtre, concernés directement par l’exploitation des systèmes scénographiques, s’organisent sur plusieurs niveaux. D’abord, l’auditorium principal de 1882 places, situé au niveau zéro, des points cafés, une librairie, un accès VIP, une salle médias et une entrée spécialement dédiée aux artistes.

Au premier étage, on retrouve une salle de 127 places environ et un salon VIP. Et enfin au quatrième étage, aussi concerné par l’aménagement et l’exploitation scénographique, un restaurant panoramique avec vue sur le Bouregreg. Ce n’est pas tout. Le marché d’exploitation de la scénographie porte également sur un auditorium de 7000 places situé à l’extérieur.

À l’instar du Grand Théâtre de Casablanca, construit par le binôme Deportzamparc et Rachid Andaloussi, aucune date d’ouverture de ce haut lieu de culture, véritable bijou architectural, n’a été annoncée.