Le théâtre, son parcours, son mari Yassine Ahajjam... Les confidences de Qods Joundoul

La comédienne Qods Joundoul est fière de son mari, Yassine Ahajjam, et ne le cache pas. «C’est un artiste très connu et qui a au compteur près de 100 œuvres télévisuelles. Cela ne me dérange absolument pas, je suis fière de tout ce qu’il a pu réaliser», déclare celle qui a commencé sa carrière à la radio en tant que présentatrice.

«Lorsque vous faites de la radio, les gens n’arrivent pas à mettre un visage sur un nom, c’est peut-être pour ça que les gens avaient du mal à me dissocier de Yassine Ahajjam», ajoute-t-elle.

Comme Qods Joundoul, l’acteur Yassine Ahajjam a aussi étudié à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) et consacre actuellement beaucoup de son temps à développer des projets de théâtre. Sa dernière œuvre en date: la pièce de théâtre «Extasy», dans laquelle joue son épouse.